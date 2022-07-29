Обещал дешевые запчасти из России: предполагаемого мошенника задержали в Алматы

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В Алматы злоумышленник брал деньги у горожан, которым обещал достать дешевые автозапчасти из России. Полицейские задержали подозреваемого, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

31-летнего гражданина Т. подозревают в мошенничестве в Алматы с целью незаконного обогащения. По версии следствия, он брал с потенциальных клиентов деньги под предлогом доставки из Российской Федерации недорогих автозапчастей.

"На деле – обман. В отношении подозреваемого на сегодняшний день доказано десять аналогичных фактов, которые он совершил на территории нашего района", – заявил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Отмечается, что следствие до сих пор устанавливает точное количество подобных эпизодов, совершенных на территории города.

Подозреваемый задержан и взят под стражу. Уголовное дело по данному факту было возбуждено согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980855-obeschal-deshevye-zapchasti-iz-rossii-predpolagaemogo-moshennika-zaderzhali-v-almaty/