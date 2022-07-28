К многомиллионным штрафам приговорили работников ДЧС Алматинской области

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Талдыкорганский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении двоих сотрудников ДЧС – они оба должны будут выплатить штраф, сообщает на своем официальном сайте департамент Антикора по Алматинской области.

"Экс-заместитель начальника ДЧС Е. Ахашов за получение взятки осужден к штрафу в размере 6,7 млн тенге.

Начальник ОЧС города Кунаева А. Туркестанов за неоднократное получение взяток приговорен к штрафу в размере 47,1 млн тенге.

Этим же приговором руководитель игрового зала казино "Золотое руно" Е. Аталикова за дачу взятки осуждена к штрафу в размере 6,7 млн тенге", – доложили в алматинском областном департаменте Антикора.

Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий "полковника и подполковника гражданской защиты" соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980723-k-mnogomillionnym-shtrafam-prigovorili-rabotnikov-dchs-almatinskoy-oblasti/