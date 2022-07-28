Замглавы департамента экологии Кызылординской области осудили на 10,5 лет

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В Шымкенте вынесли приговор в отношении заместителя руководителя Департамента экологии по Кызылординской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Как рассказали в агентстве, Специализированный межрайонный уголовный суд города Шымкента признал Бекзата Тлегенова виновным в том, что он обманным путем завладел 100 млн тенге, которые принадлежали руководителям ТОО.

Подчеркивается, что замглавы Департамента экологии подстрекал этих самых руководителей к даче взятки якобы должностным лицам нескольких ведомств: прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований по Кызылординской области.

Целью якобы должно было стать "прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов госдоходов".

В итоге Тлегенова приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что о задержании замглавы департамента экологии Кызылординской области сообщалось 7 сентября минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980705-zamglavy-departamenta-ekologii-kyzylordinskoy-oblasti-osudili-na-105-let/