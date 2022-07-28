"Истек кровью": приговор по делу о смертельном ранении в кафе огласили в Сатпаеве

Даулетбек Алтынбеков. Фото: из семейного архива

В Сатпаевском городском суде вынесли приговор по делу о смертельном ранении 28-летнего Даулетбека Алтынбекова. Мужчине дали 10 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Подсудимый признан виновным по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он приговорен к 9 годам лишения свободы.

Также к этому сроку присоединен ранее неотбытый срок за совершение преступления по ч.1 ст.106 УК РК. Окончательно подсудимому назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности", - огласил приговор судья Сатпаевского городского суда Даурен Ибраев.

Во время последнего слова обвиняемый попросил прощения у семьи погибшего и признал свою вину.

Родные Даулетбека Алтынбекова считают, что осужденный получил слишком мягкое наказание. Они хотели, чтобы он понес уголовную ответственность по ст.99 УК РК "Убийство".

Напомним, в ноябре прошлого года в Сатпаеве в одном из кафе был смертельно ранен 28-летний Даулетбек Алтынбеков. Мужчина умер от обильной кровопотери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980603-istek-krovyu-prigovor-po-delu-o-smertelnom-ranenii-v-kafe-oglasili-v-satpaeve/