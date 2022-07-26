Грабитель сорвал цепочку с шеи 62-летней астанчанки (видео)

Грабитель напал на женщину в Нур-Султане. Кадр из видео: polisia.kz

Момент ограбления женщины попал на видео в Нур-Султане. В подъезде злоумышленник подошел к женщине и сорвал у нее с шеи золотую цепочку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, золотую цепочку с кулоном грабитель заметил на шее у астанчанки, когда та возвращалась домой с покупками в общественном транспорте.

После того, как женщина вышла из автобуса, мужчина последовал за ней и вместе зашел в подъезд дома.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как злоумышленник некоторое время следовал за 62-летней потерпевшей по пятам. На лестничном пролете мужчина набросился на нее сзади, сорвал украшение с шеи и убежал.

"Установлено, что в этот же день грабитель ювелирное украшение стоимостью 300 тысяч тенге сдал в ломбард за 140 тысяч тенге", – сообщили полицейские.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими района Сарыарка. Им оказался ранее судимый за кражи 30-летний мужчина.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Задержанного, который дал признательные показания, водворили в изолятор временного содержания департамента полиции.

"Вещественное доказательство изъято в ломбарде и возвращено владелице", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980194-grabitel-sorval-tsepochku-s-shei-62-letney-astanchanki-video/