Мужчина открыл стрельбу по людям в ВКО

Место происшествия. Кадры из видео: yk-news.kz

Вчера в Риддере проходили соревнования по драг-рейсингу, участвовали в которых гонщики из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы, России. После окончания мероприятия люди разошлись по домам, а организаторы остались приводить полосу заезда в порядок. Именно тогда неизвестный открыл стрельбу по ним из пневматической винтовки. Инцидент прокомментировали в ДП ВКО, передает YK-news.kz.

По словам одного из очевидцев, он позвал на место своего 16-летнего брата, чтобы тот помог ему убрать сигнальные ленты и мусор.

"Я стал подходить к брату и тут он мне кричит: "Стой, не подходи! Здесь стреляют! В нас стреляют!". Я даже не понял, что случилось. И тут он показал мне пальцем на окно", - рассказывает Богдан.

Свидетели говорят, что на первом этаже дома по улице Гагарина в Риддере было распахнуто окно. Именно оттуда неизвестный, вооружившись пневматической винтовкой, стрелял по людям. Чем именно было заряжено оружие, неизвестно. Однако, по словам очевидцев, они слышали, как мужчина говорил: "Гоняете здесь, не даете мне жить".

В это время мимо места происшествия проезжали патрульные, они быстро среагировали и вступили в диалог с жителем города. Его удалось разоружить. Но мужчина, закрыв окна и двери, забаррикадировался в квартире.

Тем не менее стражи порядка проникли в жилище и задержали подозреваемого. Позже выяснилось, что он - бывший полицейский. По предварительной информации, горожанин, возможно, ранил двоих, пострадавшие обратились в больницу.

"Этот мужчина - недействующий сотрудник полиции, так как более 15 лет он не работает в органах. Ранее заявлений на него не поступало", - сообщили в ДП ВКО.

По данным ведомства, в момент задержания подозреваемый был пьян. Винтовка принадлежит ему, он хранил ее дома, разрешения на нее не требуется.

"По факту его действий в отношении двух потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности по статье 436 КоАП РК (Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах).

Мужчина на время был изолирован, сейчас он находится дома, так как санкция статьи не предусматривает ареста. Угрозы он уже не представляет", - пояснили в ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980113-muzhchina-otkryl-strelbu-po-lyudyam-v-vko/