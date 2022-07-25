Жителя Балхаша подозревают в краже золотой цепочки у родной матери

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13 июля в полицию города Балхаша обратилась 68-летняя местная жительница. Пенсионерка заявила о краже украшения - золотой цепочки, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Женщина рассказала стражам порядка, что хранила украшение в укромном месте в своей квартире. Материальный ущерб составил 400 тыс. тенге.

Вскоре правоохранители задержали в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину - сына потерпевшей. Он признался в совершении кражи и рассказал оперативникам, что краденую цепочку сдал в ломбард, а вырученные деньги использовал для личных нужд.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 188 УК РК ("Кража"). Ведется расследование.

В тот же день полицейские этого же отдела задержали по подозрению в краже 29-летнего жителя города. По данным следствия, ночью 12 июля 51-летний житель Кокшетау, приехавший на отдых в Балхаш, решил искупаться в озере.

Он нашел подходящее место на пляже в районе пристани и ушел, чтобы сделать заплыв. Вернувшись, потерпевший обнаружил пропажу рюкзака, в котором находились его вещи. Ущерб составил 65 тыс. тенге.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК. Несмотря на то, что преступление носило неочевидный характер и отсутствовали свидетели преступления, стражи порядка смогли вычислить подозреваемого.

Отмечается, что он уже дал признательные показания. Вещественные доказательства по делу изъяты, расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980060-zhitelya-balhasha-podozrevayut-v-krazhe-zolotoy-tsepochki-u-rodnoy-materi/