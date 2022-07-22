Подозреваемого в сексуальном насилии над 14-летней девочкой задержали в Экибастузе

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Задержан 28-летний житель Экибастузского района по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в полицию Экибастуза поступило заявление от местной жительницы о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.

"Факт имел место на водоеме, где потерпевшая находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Установлен и задержан 28-летний житель Экибастузского района. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 121 ч.3-1 п.1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица)", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979830-podozrevaemogo-v-seksualnom-nasilii-nad-14-letney-devochkoy-zaderzhali-v-ekibastuze/