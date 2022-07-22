На кандидата в губернаторы Нью-Йорка напали во время выступления

Момент нападения на Ли Зелдина. Кадр из видео: YouTube/WGRZ-TV

В США мужчина напал на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, претендента на пост губернатора Нью-Йорка, во время его предвыборного выступления, передает The Washington Post.

Инцидент произошел во время выступления Зелдина в Фейрпорте в рамках предвыборной кампании. Мужчина близко подошел к политику, чтобы нанести ранение орудием с двумя выступами, но конгрессмену удается схватить мужчину за запястье, и они оба падают. После этого нападавшего обезвредили другие люди.

Позже пресс-секретарь Зелдина сообщила, что конгрессмен в результате атаки не пострадал, он вернулся на сцену, чтобы закончить свое выступление и поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия.

Нападавший в настоящее время находится под стражей.

Напомним, на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления. Он скончался спустя несколько часов после нападения в госпитале при Медицинском университете Нара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979768-na-kandidata-v-gubernatory-nyu-yorka-napali-vo-vremya-vystupleniya/