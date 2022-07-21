Водитель Toyota Hilux объехал закрытый шлагбаум по тротуару и попал на видео в Актау

Кадр из видео: Lada.kz

Водитель Toyota Hilux объехал закрытый шлагбаум по пешеходной дорожке. Нарушение попало на видео. Мужчину привлекли к ответственности. Об этом сообщили в управлении полиции Актау, передает Lada.kz.

На видео был запечатлен момент, как водитель пикапа, чтобы объехать закрытый шлагбаум, выезжает на тротуар возле дома №43 в 19 микрорайоне Актау.

По информации УП Актау, стражи порядка установили личность мужчины.

"На него составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения)", - отметили в ведомстве.

Данное нарушение влечет за собой штраф в размере 15 МРП (более 45 тыс. тенге).

Напомним, ранее сообщалось, что грузовик с цистерной "влетел" в самосвал около Актау. В результате пострадал один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979494-voditel-toyota-hilux-obehal-zakrytyy-shlagbaum-po-trotuaru-i-popal-na-video-v-aktau/