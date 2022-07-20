Газозаправочную станцию ограбили на трассе "Западный Китай – Западная Европа"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские задержали жителя Туркестана, которого подозревают в том, что он ограбил газозаправочную станцию, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В Тулькубасский районный отдел полиции с заявлением обратился житель Шымкента - работник газозаправочной станции на трассе "Западный Китай – Западная Европа".

Он рассказал, что станцию ограбил мужчина, который приехал туда на автомобиле марки Mercedes. Неизвестный забрал две детали для заправки газа и скрылся с места происшествия.

Факт был зарегистрирован по уголовной статье "Грабеж".

В результате всесторонних оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили личность подозреваемого и задержали предполагаемого грабителя по месту жительства.

Мужчину доставили в управление полиции, где он признался в содеянном.

По информации полицейских, когда водитель приехал на заправку, ему сообщили, что есть неисправность и попросили подождать, чтобы потом заправить горючее. Однако, на почве недопонимания, автолюбитель забрал детали для заправки газа и скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979348-gazozapravochnuyu-stantsiyu-ograbili-na-trasse-zapadnyy-kitay-zapadnaya-evropa/