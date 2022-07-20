Павлодарец обиделся на брата и запенил снаружи входную дверь его квартиры

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Житель Павлодара попросил полицейских наказать родного брата, который снаружи запенил дверь его квартиры, из-за чего он не мог выйти из дома. О курьезном случае сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что в полицию обратился житель Павлодара. Мужчина просил привлечь к ответственности родного брата, который покрыл монтажной пеной снаружи входную дверь его квартиры, в результате чего молодой человек не мог выйти из дома.

Правоохранители установили, что родственники проживают вместе. Так как павлодарец пришел пьяный, брат не впустил его в квартиру. Тогда мужчина в отместку решил запенить дверь.

"В отношении жителя города составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал направлен в суд для принятия решения", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979311-pavlodarets-obidelsya-na-brata-i-zapenil-snaruzhi-vhodnuyu-dver-ego-kvartiry/