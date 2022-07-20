Павлодарец с одного удара сбил с ног двух парней у бара (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: WhatsApp

23-летний житель Павлодара нанес по одному удару каждому из оппонентов и этого оказалось достаточно, чтобы завершить конфликт возле одного из баров. Видео с места происшествия распространяется в WhatsApp. Его прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть конфликт на входе в бар в Павлодаре. Потасовка длится недолго.

Парень бьет одного из своих оппонентов, который сразу падает. Следом наносит удар второму, который тоже не смог устоять на ногах. После чего молодой человек удаляется с места событий.

В ДП Павлодарской области пояснили, что конфликт произошел еще 9 июля примерно в 3 часа ночи возле одного из городских баров.

Молодому человеку, который смог с одного удара повергнуть сразу двух противников, 23 года.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствуют ненормативная лексика и сцены насилия! Не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам с неустойчивой психикой!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979303-pavlodarets-s-odnogo-udara-sbil-s-nog-dvuh-parney-u-bara-video/