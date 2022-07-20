На съемках сериала "Закон и порядок" в США застрелили сотрудника киногруппы

Полиция на месте происшествия. Фото: twitter.com/thehill

В Нью-Йорке во время съемок сериала "Закон и порядок. Организованная преступность" застрелили работника киногруппы, когда он находился в машине, передает New York Post.

Инцидент произошел рано утром в Бруклине. Сотрудник киногруппы сидел в автомобиле, когда к машине подошел нападавший и, открыв дверь, начал в него стрелять.

"Я не слышал спора или чего-то еще. Было тихо, раннее утро. Это был просто хлопок, и [стрелок] побежал в сторону Нассау [авеню]. Я слышал только один хлопок, но не знаю, сколько было выстрелов. Я даже не знаю, кто мог бы это сделать и почему", – сказал коллега погибшего.

Как сообщили сотрудники полиции, пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался. Нападавший сделал несколько выстрелов в лицо и шею жертвы. Правоохранительные органы ведут расследование, но подозреваемого пока не задержали.

Отмечается, что в этот день должны были проходить съемки популярного сериала "Закон и порядок. Организованная преступность", в котором снимаются известные актеры Крис Мелони и Эйнсли Сейгер. Погибшему был 31 год, у него остались жена и трое детей.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок фильма в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979288-na-semkah-seriala-zakon-i-poryadok-v-ssha-zastrelili-sotrudnika-kinogruppy/