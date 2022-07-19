Сделать права без экзаменов: 16 человек стали жертвами мошенника на севере Казахстана

Иллюстративное фото: polisia.kz

Сделать права без экзаменов обещал мошенник жителям Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, попытка приобрести водительское удостоверение в обход установленных процедур противозаконна.

Тем не менее, есть те, кто согласен на такой шаг, именно такие люди попались на уловки мошенника.

В СКО и Акмолинской области 16 человек лишились своих денег в обмен на обещание “сделать права” без экзаменов. Обещанного потерпевшие не получили.

Один их них обратился в полицию.

После, в результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими был установлен подозреваемый — 34-летний житель Кокшетау. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе.

По данному факту расследуется дело по статье "Мошенничество". Установлена причастность данного гражданина к 16 эпизодам, отметили в полиции.

"Первый из цепочки потерпевших сообщил, что подозреваемый связался с ним по объявлению в интернете о продаже автомобиля, и в разговоре упомянул возможность незаконного получения документов. Сельчанин согласился, впоследствии поделился контактом со знакомыми", - рассказал начальник ОП Тайыншинского района Нурлыжан Актанов.

Суммы ущерба начинались с 65 тыс. тенге, отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979144-sdelat-prava-bez-ekzamenov-16-chelovek-stali-zhertvami-moshennika-na-severe-kazahstana/