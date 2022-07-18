Казахстанцев призвали не вмешиваться в ход расследования январских событий

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Замначальника Первой Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК напомнил, какое наказание ожидает за вмешательство в ход расследования уголовных дел по январским событиям, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов заявил, что отдельные лица вмешиваются в ход расследования уголовных дел через соцсети и СМИ, выдвигая незаконные требования с целью оказать давление на следствие из-за несогласия с принятыми решениями.

При этом, он не указал, о ком конкретно идет речь.

Далее спикер напомнил, что согласно УПК к участию в следственных действиях допускаются: адвокаты, законные представители стороны защиты, а также потерпевшие. Они имеют право подавать ходатайства, жалобы на действия органа уголовного преследования.

Нормами Уголовно-процессуального кодекса определен четкий порядок обжалования процессуальных решений, а также действий следственных органов, в том числе и через специализированные следственные суды.

"Обращаю внимание участников уголовного процесса и защитников на строгое соблюдение указанных норм закона. Еще раз отмечаю, что органами прокуратуры по всем уголовным делам обеспечивается соблюдение прав участников уголовного процесса.

Особо подчеркиваю, что Генеральной прокуратурой неоднократно упоминалось об ответственности за вмешательство в деятельность правоохранительных и специальных органов при расследовании уголовных дел.

Вмешательство иных лиц в ход расследования предусматривает административную и уголовную ответственность - статья 667 КоАП и статья 407 УК РК", - резюмировал спикер.

К слову, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия может повлечь за собой следующее наказание:

штраф в размере до 2000 МРП (6 360 000 тенге);

исправительные работы в том же размере;

общественные работы на срок до 600 часов;

ограничение свободы на срок до 2 лет;

лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979008-kazahstantsev-prizvali-ne-vmeshivatsya-v-hod-rassledovaniya-yanvarskih-sobytiy/