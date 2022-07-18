Неизвестные совершили атаку на газовую систему на востоке Венесуэлы

Пожар на газопроводе в Венесуэле. Фото: Twitter/Tareck El-Aissami

Министр промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил в своем Twitter, что на востоке страны произошла атака на газопровод. В результате инцидента начался пожар.

"Мы сообщаем стране и всему миру о новой атаке на газовую систему на востоке Венесуэлы. Это [совершили] те же самые террористические группы, что и всегда, которые действовали против национальных интересов, чтобы повлиять на жизнь наших людей", - сообщил Эль-Айссами.

В результате инцидента разгорелся пожар. Его тушат.

"На данный момент мы тушим пожар, вызванный этим преступным действием, чтобы наладить обслуживание этой инфраструктуры", - говорит министр.

Эль-Айссами заявил, что они добьются восстановления газопровода. А виновные за эти преступные действия будут привлечены к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978951-neizvestnye-sovershili-ataku-na-gazovuyu-sistemu-na-vostoke-venesuely/