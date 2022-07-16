Пожилой астанчанин лишился 6 млн тенге на депозите. В краже уличили сотрудника банка

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71-летний житель столицы пожаловался в полицию на пропажу крупной суммы денег с его банковского депозита. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

"Пожилой человек пришел в банк, чтобы снять свои деньги с депозита, которые он положил еще в 2018 году и долгое время не пользовался ими. Но, придя в банк, он обнаружил что на счету нет сбережений. Для разбирательств мужчина обратился в полицию", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к пропаже денег мог быть причастен сотрудник банка.

По версии полицейских, банкир, имея доступ к банковским счетам, мог перевести 6 миллионов тенге с депозита потерпевшего на счет своего друга, а затем обналичить их. Предполагается, что деньги он успел потратить на свои нужды.

В течение суток полицейским удалось установить и задержать 23-летнего подозреваемого. Сейчас в отношении него проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. На данный момент выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978798-pozhiloy-astanchanin-lishilsya-6-mln-tenge-na-depozite-v-krazhe-ulichili-sotrudnika-banka/