Угрожал ножом девушке в коротких шортах: подозреваемого задержали в Шымкенте

Подозреваемый. Фото: ДП Шымкента

В Шымкенте задержали подозреваемого в хулиганстве, который угрожал девушке ножом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что в целях установления подозреваемого стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В частности, опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

"В результате оперативных действий подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование", - сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео попытки нападения с ножом на девушку в коротких шортах. Сама она рассказала, что заметила молодого человека не сразу. Потом он стал к ней приближаться и достал нож из-за спины.

Жертва испугалась, сильно закричала, сработали датчики и включился свет. Это и спугнуло неизвестного, он убежал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978743-ugrozhal-nozhom-devushke-v-korotkih-shortah-podozrevaemogo-zaderzhali-v-shymkente/