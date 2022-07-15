Уголовное дело возбудили в отношении руководства "Казфосфата"

Иллюстративное фото: facebook.com/kazphosphate

Департаментом экономических расследований по Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казфосфат", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"13 июля Департаментом экономических расследований по Жамбылской области на основании заключения Департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 221 УК РК в отношении руководства ТОО "Казфосфат" по факту злоупотребления монопольным положением в целях извлечения для себя незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации аммофоса", - сообщили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" в Таразе произошел единовременный выброс.

В начале апреля текущего года сообщалось, что в отношении товарищества начали антимонопольное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978694-ugolovnoe-delo-vozbudili-v-otnoshenii-rukovodstva-kazfosfata/