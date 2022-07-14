Была в коротких шортах: попытка нападения с ножом на девушку попала на видео в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: YouTube

В соцсетях распространяется видео, на кадрах которого девушка стоит во дворе дома в Шымкенте и разговаривает по телефону. В какой-то момент к ней приближается неизвестный со спрятанным за спиной ножом. Однако из-за поднятого крика сбегает. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции, передает Otyrar.kz.

В кадр попала попытка нападения на девушку в Шымкенте. Злоумышленник сначала прятался, а потом приблизился к своей жертве и вытащил нож из-за спины. Горожанка закричала, благодаря чему ей чудом удалось спастись.

Она рассказала, что ничего не подозревала. Стояла спиной к незнакомцу, но в какой-то момент обернулась. Заметила, что он к ней приближается и начинает угрожать ножом.

"В этот момент мне стало страшно, я начала заикаться, не знала, что делать, это секунды. Потом резко закричала, заработал датчик света, он испугался и убежал", - рассказала девушка.

Она добавила, что обратилась к полицейским.

"Но мне сказали, а в шортах была? Ну, конечно, нападут", - отметила жительница города.

В ДП Шымкента изданию пояснили, что 12 июля в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила, что во дворе частного дома неизвестный угрожал ей ножом и пытался напасть.

"В настоящее время данный факт зарегистрирован в Каратауском РОВД, ведется работа по установлению местонахождения подозреваемого", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978465-byla-v-korotkih-shortah-popytka-napadeniya-s-nozhom-na-devushku-popala-na-video-v-shymkente/