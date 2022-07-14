Жители ЗКО хотели купить баранов и сахар по низкой цене, но лишились денег

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В Западно-Казахстанской области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в серийном мошенничестве. При этом молодой человек обещал людям разное - от покупки баранов и сахара по сниженным ценам до помощи в получении водительских прав, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские сообщили, что молодой человек начал свою преступную деятельность в мае 2022 года.

Тогда он пообещал 37-летнему мужчине купить по сниженной цене 10 коробок бумаги формата А-4. Получив 75 тыс. тенге, перестал выходить на связь.

В этом же месяце парень под предлогом продажи зерна завладел около 4,5 млн тенге 57-летнего мужчины.

10 июня подозреваемый, пообещав 45-летней женщине закупить несколько баранов по сходной цене, взял у нее 1,1 млн тенге. Но ни овец, ни денег потерпевшая так и не дождалась, после чего обратилась в полицию.

В тот же день злоумышленник предложил свою помощь в получении водительского удостоверения 21-летнему парню, взяв за свои посреднические услуги 150 тыс. тенге.

Воспользовавшись подорожанием сахара, предприимчивый мужчина 29-30 июня ввел в заблуждение двух жителей, сказав им, что имеет возможность достать дефицитный продукт по более дешевой цене.

Поверив ему, 36-летний мужчина заказал 20 мешков сахара и заплатил 320 тыс. тенге, а женщина за 60 мешков отдала более миллиона тенге.

Также полицейские установили, что подозреваемый с 2020 по 2022 годы под предлогом продажи земельного участка и покупки автомашины из России обманул 28-летнего мужчину и завладел 8 млн тенге.

По всем фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978453-zhiteli-zko-hoteli-kupit-baranov-i-sahar-po-nizkoy-tsene-no-lishilis-deneg/