Подробности задержания командира роты ДП Шымкента озвучили в Антикоре

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Антикоррупционной службе по Шымкенту озвучили подробности задержания командира 8-й роты городского департамента полиции. В ведомстве отметили, что были пресечены факты системной коррупции в МПС, передает Otyrar.kz.

По информации Антикоррупционной службы по Шымкенту, стража порядка подозревают в получении взяток на системной основе.

"Изобличен командир 8-й роты, который на системной основе получал взятки от инспекторов в размере от 5 до 10 тысяч тенге за общее покровительство по службе", - отметили в ведомстве.

7 июля текущего года в соответствии со ст.147 УПК РК следственным судом Шымкента в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В Антикоре добавили, что всего с апреля в орбиту уголовного преследования вовлечено более 30 сотрудников полиции и их пособники, из которых 4 фигуранта арестованы.

Напомним, информация о задержании командира роты ДП Шымкента сначала появилась в соцсетях. Ее подтвердили в городском департаменте полиции, однако за подробностями направили к борцам с коррупцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978175-podrobnosti-zaderzhaniya-komandira-roty-dp-shymkenta-ozvuchili-v-antikore/