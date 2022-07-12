Завысил тариф и обогатился на 126 млн: директора водоканала осудили в Атырауской области

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В Атырауской области в результате расследования на 54,4% снижены тарифы на услуги водоснабжения в городе Кульсары и поселке Новый Каратон. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, директор ГКП "Жылыойсу" Алагузов с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности для жителей Кульсары.

"Таким образом он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству", - сообщили в АФМ РК.

Кроме того, отметили в ведомстве, были снижены утвержденные тарифы на услуги водоснабжения населению Кульсары и Нового Каратона на 54,4%.

Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему пожизненно запрещено заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанной с материальной ответственностью.

"В соответствии с требованиями статьи 63 УК РК приговор считается условным", - добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978001-zavysil-tarif-i-obogatilsya-na-126-mln-direktora-vodokanala-osudili-v-atyrauskoy-oblasti/