Подростка подозревают в краже из магазина в Нур-Султане. Преступление попало на видео

Момент кражи. Кадр из видео: Polisia.kz

17-летний житель Нур-Султана, подозреваемый в краже, был задержан столичными полицейскими. Момент кражи попал на видео, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка установили, что вечером, находясь в супермаркете, в момент отсутствия продавца в торговом зале он похитил две упаковки памперсов, 100 плиток шоколада, упаковку батончиков и скрылся.

Причиненный ущерб составил около 60 тыс. тенге.

По данному факту полицейские проводят расследование. Подозреваемый 17-летний астанчанин дал признательные показания. Как добавили стражи порядка, вещественные доказательства были изъяты.

В настоящее время проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Полицейские напомнили родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977925-podrostka-podozrevayut-v-krazhe-iz-magazina-v-nur-sultane-prestuplenie-popalo-na-video/