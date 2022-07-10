И. о. начальника ДУИС Шымкента задержали по делу о взяточничестве
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Задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента. Его водворили в ИВС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Задержание провели накануне.
"9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе министерства.
Кроме того, в ведомстве добавили, что вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел.
"Обо всех таких фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД", - напомнили в пресс-службе.
Напомним, в Антикоррупционной службе по Алматинской области не так давно сообщили, что в отношении заместителя начальника отдела полиции Кербулакского района Жетысуской области начато досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977753-i-o-nachalnika-duis-shymkenta-zaderzhali-po-delu-o-vzyatochnechistve/