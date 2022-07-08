Более полутонны марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Более 500 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области. Подозреваемый был задержан 7 июля в ходе проведения специальных мероприятий, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Правоохранители при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием беспилотного летательного аппарата на территории Шуского района в момент сбора дикорастущей конопли задержали 41-летнего местного жителя.

При осмотре близлежащей территории полицейские с помощью служебной собаки изъяли скошенное растение. Экспертиза заключила, что это невысушенная марихуана общим весом 517 килограммов.

Подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания в городе Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

"В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977604-bolee-polutonny-marihuany-izyali-u-zhitelya-zhambylskoy-oblasti-video/