Подозреваемого в 30 эпизодах мошенничества задержали в Таразе

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Стражи порядка в Таразе задержали мужчину, который может быть причастен к 30 фактам мошенничества, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Управление полиции Алмалинского района Алматы с заявлением о мошенничестве обратилось свыше двух десятков человек. По информации стражей порядка, гражданин Ю. под предлогом вкладов в инвестиционную компанию собирал немалые суммы денег, а после их получения – скрывался.

Добытые средства, как рассказали в МВД, мужчина тратил на себя.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков рассказал подробности задержания подозреваемого.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Таразе, куда он выехал, прячась от “клиентов”, был задержан 30-летний мужчина, уроженец Российской Федерации. Сейчас уже сотрудниками доказано 30 фактов мошенничества", – отметил он.

Искаков добавил, что в реестре расследований в настоящее время зарегистрировано уголовное дело по статье "Мошенничество".

Стражи порядка считают, что жертв обмана может быть больше. Полицейские опубликовали фото подозреваемого.

"Всех, кто пострадал от действий данного гражданина, просим позвонить по телефонам: +7-705-555-7763; +7-775-747-7778", – обратились к пострадавшим правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977580-podozrevaemogo-v-30-epizodah-moshennichestva-zaderzhali-v-taraze/