Ружья, пистолеты и патроны нашли в закопанном тайнике в Алматы (фото)

Оружие. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Алматинские полицейские обнаружили еще один тайник с оружием на территории города, в этот раз на территории Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Схрон обследовали сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом совместно с коллегами из Департамента КНБ.

Указывается, что тайник стражи порядка нашли возле улицы Сахариева. При спуске в лог в кустах между деревьями был обнаружен мешок белого цвета, в котором и хранилось оружие с боеприпасами.

Оружие. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Обследовав содержимое тайника, правоохранители изъяли:

два гладкоствольных вертикальных ружья 12 калибра;

обрез гладкоствольного одноствольного ружья 12 калибра;

газовый пистолет Макарова;

травматический пистолет марки "Форт-17Т";

боевую наступательную гранату РГД-5 в разобранном виде с запалом;

13 патронов 12 калибра;

15 патронов калибра 9 мм;

рацию марки Kirisun с зарядным устройством;

Все изъятое было направлено на экспертизу.

Данный факт зарегистрировали в УП Медеуского района по части 3 статьи 287 УК РК. Следственные действия помогут установить, откуда взялся и кому принадлежит этот арсенал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977489-ruzhya-pistolety-i-patrony-nashli-v-zakopannom-taynike-v-almaty-foto/