Ружья, пистолеты и патроны нашли в закопанном тайнике в Алматы (фото)
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Алматинские полицейские обнаружили еще один тайник с оружием на территории города, в этот раз на территории Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
Схрон обследовали сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом совместно с коллегами из Департамента КНБ.
Указывается, что тайник стражи порядка нашли возле улицы Сахариева. При спуске в лог в кустах между деревьями был обнаружен мешок белого цвета, в котором и хранилось оружие с боеприпасами.
Обследовав содержимое тайника, правоохранители изъяли:
- два гладкоствольных вертикальных ружья 12 калибра;
- обрез гладкоствольного одноствольного ружья 12 калибра;
- газовый пистолет Макарова;
- травматический пистолет марки "Форт-17Т";
- боевую наступательную гранату РГД-5 в разобранном виде с запалом;
- 13 патронов 12 калибра;
- 15 патронов калибра 9 мм;
- рацию марки Kirisun с зарядным устройством;
Все изъятое было направлено на экспертизу.
Данный факт зарегистрировали в УП Медеуского района по части 3 статьи 287 УК РК. Следственные действия помогут установить, откуда взялся и кому принадлежит этот арсенал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977489-ruzhya-pistolety-i-patrony-nashli-v-zakopannom-taynike-v-almaty-foto/