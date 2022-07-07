КНБ ликвидировал крупный наркосиндикат. Вещества поставляли в Нидерланды

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Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде наркотиков. У него изъяли 30 килограмм героина, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Представители ведомства отметили, что данная преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии.

"Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из Афганистана, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды.

С учетом обширной географии деятельности данной группы, КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов", – добавили сотрудники КНБ.

Подчеркивается, что, в числе прочего, успешной реализации операции способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры РК.

"В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката", – заявили в Комитете нацбезопасности Казахстана.

Также сообщается, что в ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан предполагаемый курьер, у которого было изъято 30 килограмм героина, произведенного в Афганистане.

Кроме того, правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков была обнаружена крупная наркоплантация.

Отмечается, что, по данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн. долларов США.

Сейчас по установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977327-knb-likvidiroval-krupnyy-narkosindikat-veschestva-postavlyali-v-niderlandy/