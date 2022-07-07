Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Алматинской области ликвидировали подпольный цех по производству суррогатного алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию.

"В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции", - рассказали в АФМ РК.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что подпольный цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Шымкенте. В нем обнаружили почти 3000 бутылок контрафактной продукции марок "Родная степь", "Русская на бруньках" и "Тау эксклюзив".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977284-podpolnyy-tseh-po-proizvodstvu-surrogatnogo-alkogolya-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti-video/