Охотинспектор погиб от огнестрельного ранения в ЗКО: дело передали в суд

Серик Маженов. Фото: Злата Удовиченко/Facebook

Дело о гибели руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серика Маженова от огнестрельного ранения передали в суд. Об этом сообщили в Западно-Казахстанском областном суде, передает "Мой город".

По информации ведомства, дело было передано в суд 1 июля. В качестве подозреваемого проходит один человек. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался 14 декабря 2021 года от огнестрельного ранения.

Позже руководство погибшего сообщило, что он выехал в заказник в рейд по заданию.

Однако в департаменте полиции региона заявили, что в тот день трое мужчин отправились на незаконную охоту. Во время перезарядки оружия один из них по неосторожности произвел выстрел в другого. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977271-ohotinspektor-pogib-ot-ognestrelnogo-raneniya-v-zko-delo-peredali-v-sud/