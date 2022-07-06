Иностранец пытался вывезти из Казахстана 304 тысячи долларов наличными

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

27 июня пограничники Актюбинской области на пункте пропуска "Жайсан" выявили попытку незаконного вывоза денежных средств за границу. Об этом сообщается на официальной странице Погранслужбы КНБ в Instagram.

Как указывается в сообщении, крупную сумму денег пограничники нашли во время досмотра авто на пункте пропуска.

Оказалось, что под запасным колесом в багажнике машины находился тайник с иностранной валютой на сумму 304 000 долларов США.

Все материалы по делу были собраны и переданы в областной Департамент экономических расследований по компетенции.

В Пограничной службе КНБ гражданам, выезжающим за пределы РК, напомнили о необходимости соблюдения законодательства при вывозе денежных средств и их декларировании. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977204-inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-kazahstana-304-tysyachi-dollarov-nalichnymi/