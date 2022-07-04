Мужчина с ружьем взял в заложницы женщину в Нур-Султане

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В одном из торговых домов Нур-Султана мужчина с оружием в руках взял в заложницы женщину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Сегодня, 4 июля, в 17:06 на канал "102" поступила информация о том, что мужчина с оружием взял в заложники женщину в столичном торговом доме "Тулпар".

Полицейские задержали 47-летнего мужчину. При проведении операции пострадавших нет.

"Установлено, что заложницей являлась супруга задержанного. Причиной инцидента послужил бракоразводный процесс. Женщине оказывается психологическая помощь", – сообщили представители ведомства.

У задержанного был изъят обрез гладкоствольного охотничьего ружья.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976936-muzhchina-s-ruzhem-vzyal-v-zalozhnitsy-zhenschinu-v-nur-sultane/