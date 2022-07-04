Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Старый трюк с подбрасыванием кошелька стали использовать мошенники в Нур-Султане, предупреждают полицейские. Две женщины стали жертвами таких мошенников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Недавно в полицию с заявлением обратились две жительницы Нур-Султана. Они сообщили о том, что попались на уловки мошенников, которые обманули их, подбросив кошелек.

Как отметили стражи порядка, в обоих случаях мошенники работали по одной и той же схеме, тщательно распределив роли и подбирая жертв.

Как рассказали в полиции, в дневное время, находясь возле сквера по проспекту Республики, один из злоумышленников сымитировал обнаружение кошелька.

Очевидцем этого стала проходящая мимо жертва. После мошенник поднял кошелек с земли и поинтересовался у женщины, ее ли это кошелек. После того, как выяснилось, что находка никому не принадлежит, мошенник предложил разделить содержимое.

Подчеркивается, что в этот момент к ним подошел сообщник - якобы владелец кошелька. Второй мошенник заявил, что портмоне принадлежит ему, и в нем лежало больше денег.

Настаивая на своем и обвиняя в краже, он потребовал показать все наличные деньги, принадлежащие женщине.

По информации полицейских, потерпевшая, вытащив свои 600 тыс. тенге, передала их "владельцу" кошелька, чтобы он убедился, что она ни в чем не виновата. Пересчитывая сумму, злоумышленник с помощью ловкости рук завладел денежными средствами в размере 274 500 тенге.

По аналогичной схеме были похищены деньги второй жертвы. Женщина лишилась 920 тыс. тенге - потерпевшая обнаружила нехватку денег только тогда, когда приехала домой.

Стражи порядка сообщили, что задержали двух подозреваемых. Ими оказались 58-летний уроженец Алматинской области и его 44-летний напарник, который ранее уже был судим.

Начато расследование по статье "Мошенничество", подозреваемых проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976881-staryy-tryuk-s-podbrasyvaniem-koshelka-stali-ispolzovat-moshenniki-v-nur-sultane/