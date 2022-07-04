Хищения на 825 млн тенге выявили в военных гарнизонах Казахстана

Иллюстративное фото: с официального сайта Минобороны РК

Главная военная прокуратура сообщила о том, что в четырех гарнизонах Казахстана были выявлены хищения на сумму около 825 миллионов тенге. Информация об этом опубликована на официальном сайте надзорного органа.

Как рассказали в ведомстве, органами военной прокуратуры проводятся проверки обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях Министерства обороны РК.

"По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Кунаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

Расследование осуществляется специальными прокурорами. Иная информация, пояснили в надзорном органе, в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что начато расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976870-hischeniya-na-825-mln-tenge-vyyavili-v-voennyh-garnizonah-kazahstana/