Почти 180 млн тенге похитили у центра соцобслуживания в Нур-Султане

Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Почти 180 млн тенге бюджетных денег похитили замдиректора Центра соцобслуживания, управляющий предприятия и начальник подрядной строительной организации в Нур-Султане, сообщает официальный сайт суда Нур-Султана.

На скамье подсудимых оказались заместитель директора Центра социального обслуживания "Нұрлы Жүрек" М. и реабилитационный управляющий предприятия "Енбек Өскемен" К. Суд установил, что подсудимые в сговоре и при содействии начальника подрядной строительной организации Т. похитили бюджетные 179,4 млн тенге.

Всем троим вынесен обвинительный приговор: реабилитационного управляющего предприятия приговорили к 7 годам и 6 месяцем колонии, ему навсегда запрещено занимать должности на госслужбе и в организациях с участием государства.

Замдиректора центра соцобслуживания и начальника подрядной организации осудили на 7 лет колонии. Их также лишили права занимать определенные должности на госслужбе и в организациях с участием государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в столице главный бухгалтер с бывшим мужем похитила у Центра поддержки детей 25 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976638-pochti-180-mln-tenge-pohitili-u-tsentra-sotsobsluzhivaniya-v-nur-sultane/