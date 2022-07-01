Бухгалтера подозревают в вымогательстве миллионов в Костанайской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Костанайской области частного бухгалтера подозревают в вымогательстве денег у сотрудников госпредприятия за сокрытие нарушений, по которым он не имел права проводить аудит. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, Департамент АФМ по Костанайской области по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств, привлек частную аудиторскую компанию, которая в качестве ассистента аудитора подключила профессионального бухгалтера.

"В ходе проверки наемный специалист, убеждая материально-ответственных лиц ГКП, в отношении которых было возбуждено дело, в том, что он формирует заключение и вправе включать либо не включать в него нарушения, обманным путем заполучил от сотрудников госпредприятия денежные средства в общей сумме 3 млн 80 тыс. тенге", - рассказали в АФМ РК.

Однако, отметили в ведомстве, фактически бухгалтер такими полномочиями не обладал, так как не являлся аудитором и в его обязанности это не входило.

В итоге специалиста задержали с поличным при очередном получении 500 тыс. тенге. Дело передано в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976621-buhgaltera-podozrevayut-v-vymogatelstve-millionov-v-kostanayskoy-oblasti-video/