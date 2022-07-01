Казахстанцы отдали больше 17 млн тенге за оформление ипотеки, но остались ни с чем

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

25-летнего уроженца Катон-Карагайского района задержали в Усть-Каменогорске по подозрению в мошенничестве. От его действий пострадали пять человек, сумма ущерба составила 17,5 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, молодой человек обещал оказать посреднические услуги в оформлении ипотеки.

Он действовал по определенной схеме: сначала втирался в доверие, а потом просил внести предоплату. После получения денег блокировал номера потерпевших. От его действий пострадали пятеро жителей Усть-Каменогорска.

Общий ущерб оценивается в 17,5 млн тенге.

Полицейские в ходе расследования установили, что мужчина никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Его задержали.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество). Также выясняется причастность молодого человека к другим аналогичным правонарушениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976576-kazahstantsy-otdali-bolshe-17-mln-tenge-za-oformlenie-ipoteki-no-ostalis-ni-s-chem/