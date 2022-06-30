Главу управления сельского хозяйства осудили на 10 лет в Акмолинской области

Димаш Таласбаев. Фото: kazakh-zerno.net

Сегодня вынесли приговор главе управления сельского хозяйства Акмолинской области. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 30 июня приговором суда руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области Димаш Таласбаев осужден к 10 годам лишения свободы.

Срок он будет отбывать в учреждении максимальной безопасности. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в сумме 13,8 млн тенге из оговоренных 30 млн тенге.

Деньги он получил от представителей коммерческой организации за оказание содействия в определении в 2020 году их товарищества оператором по поставке гарантированного удешевленного дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей региона для проведения весенне-осенних полевых работ и общее покровительство.

В Антикоре отметили, что на оглашении приговора присутствовал коллектив управления.

Судебный вердикт в законную силу еще не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976446-glavu-upravleniya-selskogo-hozyaystva-osudili-na-10-let-v-akmolinskoy-oblasti/