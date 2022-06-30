Обещаниями кредитов под низкий процент казахстанцев обманули на 47 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Таразе задержали подозреваемую в мошенничестве. Ущерб от ее действий оценивается на сумму более 47 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители региона обратились в полицию Тараза и сообщили, что их обманула неизвестная, похитив крупную сумму денег.

Следственно-оперативной группой установлена 34-летняя женщина, которая обещала людям кредиты под низкий процент, однако деньги присваивала себе.

"Сумма полученных кредитов составляла от 500 тысяч до 5 миллионов тенге. Общий ущерб - 47 миллионов 80 тысяч тенге", - пояснили в ДП Жамбылской области.

Подозреваемая признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Жителей в очередной раз призвали быть бдительными и осторожными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976427-obeschaniyami-kreditov-pod-nizkiy-protsent-kazahstantsev-obmanuli-na-47-mln-tenge/