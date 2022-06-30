Обещаниями кредитов под низкий процент казахстанцев обманули на 47 млн тенге
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В Таразе задержали подозреваемую в мошенничестве. Ущерб от ее действий оценивается на сумму более 47 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Жители региона обратились в полицию Тараза и сообщили, что их обманула неизвестная, похитив крупную сумму денег.
Следственно-оперативной группой установлена 34-летняя женщина, которая обещала людям кредиты под низкий процент, однако деньги присваивала себе.
"Сумма полученных кредитов составляла от 500 тысяч до 5 миллионов тенге. Общий ущерб - 47 миллионов 80 тысяч тенге", - пояснили в ДП Жамбылской области.
Подозреваемая признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
Жителей в очередной раз призвали быть бдительными и осторожными.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976427-obeschaniyami-kreditov-pod-nizkiy-protsent-kazahstantsev-obmanuli-na-47-mln-tenge/