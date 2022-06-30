Хищение при строительстве детских площадок выявили в Шымкенте

Кадр из видео: АФМ РК

В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ по строительству детских площадок для детей-инвалидов похитил 3 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Другую информацию в интересах следствия в Агентстве РК по финансовому мониторингу не разглашают.

В ведомстве добавили, что на постоянной основе проводят работу по выявлению фактов хищения денежных средств, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976414-hischenie-pri-stroitelstve-detskih-ploschadok-vyyavili-v-shymkente/