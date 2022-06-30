Ущерб 13 млн тенге: сельчанина подозревают в отстреле животных в ВКО

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38-летнего сельчанина из Восточно-казахстанской области подозревают в том, что он незаконно охотился на краснокнижных архаров и норок, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Природоохранные полицейские ВКО совместно с уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования животного мира на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по пресечению фактов браконьерства.

По данным полиции, всего с начала года выявлено 11 фактов незаконной охоты на диких животных.

Стражи порядка рассказали об одном из инцидентов. При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции, совместно с инспекторами “ОХОТЗОПРОМ” на территории Тарбагатайского сельского округа Аягозского района выявили, что 38-летний житель села Аккожа незаконно охотился на краснокнижных архаров и норок.

По информации полицейских, мужчина стрелял в животных из гладкоствольного незарегистрированного оружия 28 калибра. Охотился он, как заявляют стражи порядка, на окраине села Акшокы.

Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 13 млн тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по уголовной статье “Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользования с причинением крупного ущерба”.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976411-uscherb-13-mln-tenge-selchanina-podozrevayut-v-otstrele-zhivotnyh-v-vko/