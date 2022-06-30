Забрал 300 тенге: разбойное нападение с пистолетом совершено в Улытауской области

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В городе Сатпаеве Улытауской области произошло разбойное нападение на пункт приема металла. При этом злоумышленник угрожал сторожу пистолетом, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 24 июня около 02.30 часов в отдел полиции Сатпаева поступило сообщение о том, что произошло разбойное нападение на один из пунктов приема металла.

На место происшествия прибыли правоохранители. 57-летний сторож пояснил, что примерно в два часа ночи появился неизвестный и заявил, что принес изделия для сдачи на металлолом.

Охранник запустил его в помещение, но тот достал пистолет и потребовал отдать деньги.

Потерпевший стал объяснять, что касса пуста, потому что вся имеющаяся наличность была сдана вечером.

Тогда злоумышленник забрал у него телефон и 300 тенге, после чего скрылся.

С помощью сторожа был составлен фоторобот. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28-летнего подозреваемого задержали. Он дал признательные показания.

Пневматический пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Разбой". Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976385-zabral-300-tenge-razboynoe-napadenie-s-pistoletom-soversheno-v-utyrauskoy-oblasti/