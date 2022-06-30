Акима подозревают в получении взятки в Северо-Казахстанской области

Азамат Жолдаяков. Фото: spasovka-esl.sko.kz

Акима сельского округа в Северо-Казахстанской области подозревают в получении взятки. Информацию подтвердили в прокуратуре региона и рассказали подробности, передает Sputnik Казахстан.

В надзорном органе сообщили, что 26 июня 2022 года региональной Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту получения взятки в сумме 130 тыс. тенге акимом Спасовского сельского округа Есильского района Азаматом Жолдаяковым.

"В тот же день сотрудниками Антикоррупционной службы в ходе проведения обысковых мероприятий у Жолдаякова изъяты денежные средства, являющиеся предметом взятки. Жолдаяков в установленном законом порядке признан подозреваемым", - пояснили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, чиновник уже дал признательные показания. В отношении него применена мера принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время по уголовному делу проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976379-akima-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-v-severo-kazahstanskoy-oblasti/