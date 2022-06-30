"Подсматривал в окно и бросал камни": павлодарку напугало поведение незнакомца

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Жительница Павлодара позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный подсматривает в окно и бросает камни. На место происшествия прибыли стражи порядка. Выяснилось, что так молодой человек хотел вернуть долг, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

"Неизвестный подсматривает в окно и бросает камни", - с такими словами в полицию обратилась жительница Павлодара.

Выехавшие на место стражи порядка увидели, что действительно под окнами первого этажа многоквартирного дома стоит мужчина. При этом он что-то кричал и кидал камни в стекло.

Заметив правоохранителей, молодой человек стал оправдываться.

"На вопрос полицейских, что происходит, 35-летний житель Экибастуза рассказал, что владелец квартиры, в окна которой он кидает камни, должен ему денег, но не спешит возвращать. Поэтому он пришел за деньгами сам", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Оказалось, что в это время хозяина квартиры не было дома, а его жена, находясь одна с ребенком, испугалась незнакомца, который так агрессивно себя вел.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Решать проблемы с должником, вероятно, он уже будет более правомерным способом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976362-podsmatrival-v-okno-i-brosal-kamni-pavlodarku-napugalo-povedenie-neznakomtsa/