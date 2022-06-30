Иностранку задержали за организацию наркопритона в Атырау

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Атырау полицейские задержали гражданку Узбекистана, которую подозревают в организации наркопритона в одном из микрорайонов города. Об этом сообщает МИА "Казинформ".

Как рассказали в правоохранительных органах, подозреваемая была задержана в ходе ОПМ "Қарасора". По версии полиции, женщина занималась незаконным хранением наркотических средств на территории города.

"В ходе следствия установлено, что она является гражданкой Республики Узбекистан, 1998 года рождения. При обыске в съемной квартире обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, бумажный сверток с веществом растительного происхождения, а также стеклянные приборы для употребления синтетических наркотиков.

Институт судебных экспертиз по Атырауской области установил, что изъятое является психотропными веществами "Альфа-pvp", - сообщили в пресс-службе ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Ранее сообщалось, что в Уральске правоохранители ликвидировали притон для занятия проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976298-inostranku-zaderzhali-za-organizatsiyu-narkopritona-v-atyrau/