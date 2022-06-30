"Увозил ее дальше от города": житель Караганды обвинил таксиста в попытке похищения его жены

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Житель Караганды заявил, что его жену, ехавшую на такси, пытались увезти за город в неизвестном направлении. Девушку спасли полицейские. Инцидент прокомментировали в ДП региона, сообщает издание Ekaraganda.kz.

Как пишет издание, в редакцию обратился горожанин, который попросил поблагодарить полицейских, спасших его супругу.

Мужчина рассказал, что 28 июня примерно в 10 часов вечера карагандинка вызвала такси. Приехала машина. Но таксист, по словам горожанина, повез девушку не по нужному адресу, а за город.

"Используя силу и угрожая ей физической расправой, он увозил ее все дальше и дальше от города. Было уже темно, выпрыгнуть из машины на полном ходу она не решилась. Каким-то чудом девушка смогла предупредить о своем положении", - говорится в материале.

Информация попала в руки инспекторов службы полка патрульной полиции Айдара Мусабекова и Талгата Камалбекова. Они сразу же выехали по трассе за указанным авто.

"Благо, доблестные сотрудники полиции с бортовым номером 110, которые, хоть и были в городском патрулировании, не задумываясь, выехали за таксистом. Они позвонили ей на сотовый и так определили геолокацию движущегося автомобиля. Дальше передавали информацию всем дежурным постам", - рассказал супруг девушки.

В итоге машину задержали, а девушку спасли. Она не пострадала.

"Сотрудники полиции поймали таксиста на трассе и привезли в Октябрьское отделение. Хотел бы выразить огромную благодарность этим сотрудникам", - поделился мужчина.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили факт происшествия. Сейчас выясняются все детали случившегося, деяние таксиста квалифицируется.

"Факт зарегистрирован в полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976286-uvozil-ee-dalshe-ot-goroda-zhitel-karagandy-obvinil-taksista-v-popytke-pohischeniya-ego-zheny/