"Кому-нибудь скажете, мы вас посадим": алматинка лишилась квартиры, поверив лжеполицейским

Иллюстративное фото: polisia.kz

Жительница Алматы лишилась квартиры, поверив телефонным мошенникам - неизвестные представились сотрудниками полиции и заявили, что на горожанку хотят оформить кредит, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, мошенники позвонили пожилой алматинке Вере Канаровой и сказали, что кто-то оформляет на нее кредит под залог квартиры, а потому жилплощадь нужно срочно продать и положить деньги на "страховую ячейку", которая будет под присмотром полицейских.

Купили квартиру за каких-то два часа, по цене в полтора раза ниже рыночной. Пенсионерка перечислила средства на указанный счет. Так деньги оказались в руках аферистов.

Злоумышленники не просто лишают доверчивых горожан денег, но и, представляясь полицейскими, заверяют, что жертва участвует в спецоперации по поимке аферистов, а о самой операции якобы нельзя никому говорить.

Сын Веры Канаровой поделился, что матери угрожали тюрьмой, поэтому она побоялась советоваться даже с близкими.

"Говорил сотрудник полиции якобы. Говорит: "Квартиру вы продадите, деньги нам отправите, мы эти деньги возьмем, а потом, когда мы мошенников поймаем, мы вам эти деньги отдадим, и договор купли-продажи мы расторгнем". Маме говорили: "Вы наш сотрудник, вы участник дела, как свидетель проходите. Пакт о неразглашении. Если вы кому-нибудь скажете, мы вас посадим", - рассказал Рамиль Гаязов.

Пострадавшая Вера Канарова рассказывает: до этого позвонили якобы из банка, сообщили, что на нее хотят оформить полумиллионный кредит. Для сохранности сбережений посоветовали перевести их по указанным реквизитам.

Позже неизвестные вышли на связь с женщиной повторно, сообщили о новой попытке оформления займа от ее имени и попросили добровольно взять кредиты на 2,5 миллиона, чтобы исчерпать лимит и снова перечислить деньги на "безопасные счета". Пенсионерка сделала, как сказали, и отдала мошенникам в общей сложности 23 миллиона тенге.

"Стали мне говорить, в какой банк идти просить кредиты. Если в банке каком-то отказывали, они находили другой банк, называли адрес банка, называли, куда подойти, когда. И все это якобы под звонками, что полиция знает, где я, что я полностью в безопасности под ведением полиции и Нацбанка. Я поверила, я повелась на то, что вот это все было указано и на фотографии, и все подтвердилось документально", - сетует Вера Канарова.

В полиции подтвердили: в этом году количество подобных случаев увеличилось, но вычислить преступников очень сложно. Злоумышленники всегда звонят с разных номеров и постоянно придумывают новые хитрости.

"Заявление гражданки К. зарегистрировано управлением полиции Алмалинского района по статье 190 части 4 УК РК. Создана следственно-оперативная группа, чьи действия сейчас направлены на раскрытие преступления", - сообщили в ДП Алматы.

Между тем департамент полиции города Алматы обращает особое внимание на участившиеся факты мошенничества с помощью интернета и телефонов. Специалисты рекомендуют не вступать в общение по телефону и интернету с неизвестными и ни в коем случае никому не говорить персональные данные счетов.

Если вам звонят и задают подозрительные вопросы, необходимо немедленно прервать разговор, затем сразу же связаться с банком и сообщить об инциденте в полицию.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976282-komu-nibud-skazhete-my-vas-posadim-almatinka-lishilas-kvartiry-poveriv-lzhepolitseyskim/