Дело о реализации поддельных долларов направили в суд в Шымкенте

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В Шымкенте направлено в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных купюр. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, завершено расследование уголовного дела по факту реализации поддельных денежных купюр в сумме 9300 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере.

В АФМ РК уточнили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нур-Султане выявили фальшивые купюры на 55 тыс. долларов. Подозреваемых задержали. По результатам расследования уголовное дело в отношении них было направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976231-delo-o-realizatsii-poddelnyh-dollarov-napravili-v-sud-v-shymkente/